Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов

26.03.19 11:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Еще пять проблемных объектов в Москве, по которым были нарушены права граждан - участников строительства, достроит городской застройщик, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

За счет средств города будут достроены объекты на ул. Малыгина, вл. 12; в г. Троицк, 42-й км Калужского шоссе (ЖК "Легенда"); в пос. Воскресенское, п. Воскресенское (ЖК "Воскресенское"); в г Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39); в пос. Кокошкино, ул. Труда, 8.

"В ближайшее время будут проведены обследования, по результатам которых определятся объемы работ, необходимых для завершения строительства указанных объектов и объемы финансирования", - сказала глава комитета Анастасия Пятова.

Застройщик дома на ул. Малыгина - ЗАО "Финансовая Корпорация" - в сентябре 2014 года признан банкротом.

Застройщик ЖК "Легенда" - ООО "ИнвестСтройГрупп" - в марте 2018 года также признан несостоятельным (банкротом). Кроме того, в отношении неустановленных лиц компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно проекту, ЖК "Легенда" включает в себя семь жилых корпусов.

Строительство ЖК "Воскресенское" в 2005 году начал застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт". С 2014 года компания находится в банкротстве. В рамках реализации проекта планировалось возвести комплекс из четырех домов.

В отношении застройщика двух жилых домов по адресу: городской округ Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39) - ЗАО "ПСФ "НОРД" - конкурсное производство было открыто в сентябре 2005 года. Строительство объекта приостановили в 2009 году. По проекту в недостроенных жилых домах было предусмотрено 336 квартир.

Инвестиционный контракт на строительство дома в поселке Кокошкино был заключен в 2004 году, к строительству застройщик ООО "АИС-Проект" приступил в 2005 году. Строительство приостановлено в 2009 году. С 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что проблема обманутых дольщиков в столице будет решена в течение двух-трех лет.