Саратовская "Тролза" сертифицировала электробус на соответствие нормам Таможенного союза

26.03.19 11:54

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 марта. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Тролза" (Саратовская область, крупнейший производитель троллейбусов в РФ) получило сертификат одобрения транспортного средства Таможенного союза на первую модель электрического автобуса, сообщает компания.

Электробус "Тролза-6239" шесть месяцев проходил сертификационные испытания на базе центра содействия сертификации автомототехники в Подмосковье. Сертификат позволит компании "Тролза" серийно поставлять на рынок перевозок электробус до 2022 года, говорится в сообщении.

"Новый автобус - первый и единственный в России из машин подобного класса прошел испытания по курсовой устойчивости. Батареи электробуса позволяют пройти 50 км в городском режиме и могут заряжаться в ночном, супербыстром и динамическом режимах (в зависимости от модификации)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о введении на "Тролзе" с 14 по 31 марта режима простоя для половины сотрудников "в связи с нехваткой оборотных средств". В соответствии с поручением губернатора региона Валерия Радаева министерство промышленности и энергетики области проводит работу по загрузке производства, привлечению на промплощадку потенциальных заказчиков и резидентов индустриального парка, а также недопущению образования задолженности по заработной плате.

Также сообщалось, что гендиректор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий подозревается во взяточничестве и 15 марта был заключен под домашний арест решением суда.

ЗАО "Тролза" - крупнейший производитель троллейбусов в РФ, входит в группу компаний "Букет", реализующую проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.