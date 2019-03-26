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26.03.19 11:58
Вологодский суд рассмотрит ходатайство об УДО Варвары Карауловой 16 апреля
"Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой) назначено в Вологодском городском суде на 16 апреля 2019 года на 10.30", - говорится в релизе.
22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю А.Иванову (В.Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным.
Свою вину А.Иванова не признает.
Девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.
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