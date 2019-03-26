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26.03.19 11:58

Вологодский суд рассмотрит ходатайство об УДО Варвары Карауловой 16 апреля

© РИА Новости. Андрей Старостин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой) назначено в Вологодском городском суде на 16 апреля 2019 года на 10.30", - говорится в релизе.

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю А.Иванову (В.Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным.

Свою вину А.Иванова не признает.

Девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.

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