Самолет в ульяновском аэропорту при посадке задел снежный сугроб

26.03.19 12:05

© РИА Новости. Максим Блинов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Ульяновская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), который задел двигателем сугроб, образовавшийся после расчистки взлетной полосы от снега.

В пресс-службе надзорного ведомства во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что инцидент произошел в понедельник в 6:26 мск.

"Самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы, при посадке в аэропорту "Баратаевка" немного задел одним из двигателей снежную кучу, которая образовалась в результате расчистки взлетно-посадочной полосы. Посадка лайнера прошла в штатном режиме. Борт обратно не отправили, его осматривают", - сообщил сотрудник ульяновской транспортной прокуратуры.

На борту находилось 54 пассажира и пять членов экипажа.

"Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на понедельник Ульяновскую область накрыл сильный снегопад. По метеоусловиям были задержаны несколько утренних рейсов из Баратаевки, после чего аэропорт закрывали для расчистки взлетно-посадочной полосы.