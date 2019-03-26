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26.03.19 12:07

Белгородская область начала сев ранних зерновых

© РИА Новости. Евгений Биятов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Белгородской области приступили к севу ранних зерновых культур и однолетних трав, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды.

"Первыми на поля вышли аграрии ЗАО "Должанское" Вейделевского района и СПК "Колхоз имени Горина" Белгородского района", - уточняется в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в департаменте, в настоящее время сроки начала посевной не связывают со среднемноголетними, а ориентируются на увлажненность почвы.

"Сейчас имеет место предельная положительная влагоемкость для начала посевных работ: влага с поверхности уходит в нижние слои почвы и позволяет выйти в поле. Однако распределение запасов влаги в почве в разных районах области - неравномерное. В среднем процент выпавших в марте осадков значительно выше нормы, но есть районы, где этот процент вдвое ниже", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, в тех районах, где увлажненность почвы меньше, интенсивно идет подкормка озимых и постепенно начинается сев ранних зерновых. По состоянию на 26 марта озимые подкормлены на площади около 58% от плана, всего озимыми культурами занято 393 тыс. га во всех категориях хозяйств, отметили в департаменте.

Показатели промерзания почвы, по данным Гидрометцентра, зимой текущего года не превышали 30 см при среднегодовых значениях от 67 до 95 см по разным метеопостам на территории области, поэтому состояние озимых - очень хорошее, добавил сотрудник департамента.

По его словам, нынешняя весна - благоприятна для полевых работ, дает возможность спокойно, без авралов вести работы. "В этом году нет скоротечной высокотемпературной весны, это позволяет постепенно запустить процессы вегетации", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году во всех категориях хозяйств предстоит засеять 719,5 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 455,9 тыс. га - техническими. Под посевы кукурузы отведено 158 тыс. га, под сою - 240 тыс. га, под сахарную свеклу - 63 тыс. га, подсолнечник - 140 тыс. га. Оставшиеся площади занимают ячмень, горох, гречиха, тритикале.

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