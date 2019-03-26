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26.03.19 13:03

В Кремле обещают учесть озабоченность мировых ученых по поводу "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Обращение международных ученых относительно судьбы животных, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме", будет принято во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он обратил внимание на то, что их выводы основываются на фотографиях и видеокадрах, а российские специалисты обследовали касаток и белух на месте.

"Работа ведется, но сиюминутное решение этого вопроса невозможно. Безусловно, озабоченность мировых экспертов, мировых ученых, собственно, с ней уже имели возможность ознакомиться и все наши ученые, и служащие, в том числе и вице-премьер Алексей Гордеев, я уверен, что это будет принято во внимание", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя обращение международной группы ученых к руководству России с просьбой ускорить процесс с реабилитацией и выпуска касаток и белух из "китовой тюрьмы".

Он добавил: "Но, справедливости ради, все-таки хочу отметить, что делегация обследовала животных на месте, а эти уважаемые господа пришли к своим заключениям, основываясь на фотографиях и видеокадрах".

Д.Песков заметил, что курирующий эту тему вице-премьер А.Гордеев регулярно докладывает президенту о ситуации. Он подчеркнул, что "совсем недавно это место содержания китообразных посетила делегация, которая состоит из ученых и экспертов различных ведомств". Пресс-секретарь президента пояснил, что присутствовали и представители научных ведомств Академии наук, а также профильных ведомств, которые относятся к Росрыболовству.

"Они на месте обследовали животных и ознакомились с местом их содержания. В результате консилиума пришли к выводу о том, что просто выпустить на свободу - это значит большую часть животных просто обречь на гибель, к сожалению. Нужна программа адаптации", - сказал Д.Песков.

Необходимо модифицировать условия пребывания животных, отметил он, и в данный момент эта программа готовится.

Ранее международная группа из более чем 30 ученых, специалистов по морским млекопитающим обратилась к руководству страны с просьбой ускорить процесс реабилитации и выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Приморье из-за явного ухудшения их состояния.

"Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться. Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания. Должны быть составлены планы реабилитации и возвращения китов в места их обитания", - сообщается в обращении ученых к руководству России, текст которого опубликован на сайте общественной инициативы "Свободу косаткам и белухам".

Его подписали более 30 экспертов по морским млекопитающим из США, Италии, Канады, Великобритании, Люксембурга, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии, Южной Африки.

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