Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО

26.03.19 12:36

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Защита футболиста Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста под стражей.

"Жалобу в ЕСПЧ подали в понедельник, она уже ушла, мы дожидались адекватной реакции прокуратуры и следствия на выступление президента на коллегии Генпрокуратуры, где он указывал, что совершивших не представляющие общественной опасности преступления содержать под стражей нельзя", - сказал "Интерфаксу" адвокат футболиста Андрей Ромашов.

По его словам, речь в жалобе идёт о "нарушении прав человека, гарантированных Европейской конвенцией при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А.Кокорину".