Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки

26.03.19 12:41

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Столичная мэрия ищет подрядчиков для выполнения работ по комплексному благоустройству территории у Патриарших прудов и улицы Остоженки с прилегающими переулками.

Аукционы объявлены департаментом по конкурентной политике Москвы на портале госзакупок. Заказчик работ - ГКУ "УКРиС".

По условиям конкурса, подрядчика по благоустройству улицы Остоженка, Кропоткинского и Мансуровского переулков определит закрытый аукцион, намеченный на 25 апреля. Максимальная цена контракта - 510 млн рублей.

Работы должны завершиться в течение 350 календарных дней с момента заключения договора.

Электронный аукцион по комплексному благоустройству территории, прилегающей к Патриаршим прудам, назначен на 11 апреля. Начальная цена контракта - 559 млн рублей. Работы должны завершиться в течение 400 календарных дней с момента заключения договора.

По техническому заданию, площадь благоустройства территории у Патриарших прудов составит 4,76 га. В список работ включены устройство наружного освещения, водостока, покрытий проезжей части из асфальтобетона, тротуаров и внутренних проездов - из гранитной и бетонный плитки, нанесение дорожной разметки.

Кроме того, проектом предусмотрены устройство паркоматов, велопарковок и навигационных стел и озеленение территории путем высадки десятков деревьев и свыше 2 тыс. многолетних цветочных культур, укладки более 8 тыс. кв. метров рулонного газона.

Власти Москвы в 2019 году планируют благоустроить 50 улиц, площадей и других территорий во всех округах города.

В центре Москвы работы коснутся главным образом небольших улиц и переулков. В остальных округах знаковые для местных жителей территории обновят в рамках программы "Мой район".

Кроме того, до конца 2019 года в Москве благоустроят 150 парковых и озелененных территорий.