Глава МЧС поручил информировать население о паводковой обстановке в РФ

26.03.19 12:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 марта. Interfax-Russia.ru - МЧС моделирует различные варианты развития паводка в России, в том числе по самым негативным сценариям. Об этом во вторник сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В МЧС активно занимаются прогнозом весеннего половодья, построением моделей, в том числе по наихудшему сценарию. На основе этой информации должны приниматься необходимые меры", - сказал он на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник в ярославском Рыбинске.

Глава МЧС подчеркнул, что на постоянной основе должны осуществляться как контроль за паводковой обстановкой, так и моделирование по негативному сценарию развития обстановки.

Он также поставил задачу при необходимости организовать проверку гидротехнических сооружений, социально значимых и потенциально опасных объектов, которые могут быть подтоплены.

"Руководителям всех уровней власти необходимо проверить готовность сил и средств и отработать их взаимодействие при реагировании на ЧС, уточить планы взаимодействия. Это необходимо, чтобы не терять время при возникновении негативных ситуаций", - отметил Е.Зиничев.

Кроме того, министр поручил обеспечить информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и принимаемых мерах. "Людям нужно говорить о той работе, которую мы проводим, и рассказывать, как они сами могут поучаствовать в ней", - сказал глава МЧС.