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26.03.19 12:50
МЧС прогнозирует в Ярославской области сложную паводковую обстановку
"Прогнозируется сложная паводковая обстановка, связанная с большими запасами воды в снежном покрове - в 1,5 раза больше, чем средние многолетние значения", - сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Ярославской области.
Е.Зиничев уточнил, что это повышает риски затоплений территорий.
Вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым глава МЧС посетил филиал ПАО "Русгидро" - "Каскад Верхневолжской ГЭС", где проверил готовность объекта к безаварийному пропуску паводковых вод.
Сейчас в регионе гидрологических явлений, превышающих критические значения и способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, не наблюдается.
Подтопления жилого сектора, объектов экономики не зафиксировано.
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