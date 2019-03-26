Карантин по гриппу и ОРВИ снят в Архангельской области

26.03.19 12:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 марта. Interfax-Russia.ru - В связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельске отменен комплекс карантинно-ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в Поморье.

"В Архангельске с 18 по 24 марта показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 23,1%. В Архангельской области показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 5,6%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,5%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, число госпитализированных за прошедшую неделю не превышало среднемноголетний уровень, заболеваемость идет на спад.

По информации управления Роспотребнадзора Карелии, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидпорога почти на 11%.

Снижение заболеваемости фиксируется и в Вологодской области по сравнению с предыдущей неделей на 9%.

Как отмечает управление Роспотребнадзора Новгородской области, заболеваемость в регионе ниже эпидпорога. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились 4,5 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей до 14 лет. С диагнозом грипп и ОРВИ госпитализировано 53 человека.

Кроме того, в Коми с 18 марта по 24 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8,3 тыс. человек, в том числе детей - 5,7 тыс. "Заболеваемость находится ниже уровня эпидемического порога на 27,8%. Превышение эпидпорога отмечается по гг. Сыктывкар, Усинск, Сысольскому, Усть-Куломскому районам", - сообщает республиканское ведомство.

В НАО превышение порогов заболеваемости отмечается среди совокупного населения на 5,4%.

Как сообщалось, ранее карантин был введен в Вологодской и Псковской областях, Карелии и в Архангельске. В Псковской области ограничения были сняты 13 марта.