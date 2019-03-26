Средняя продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет

26.03.19 12:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Средняя продолжительность жизни в Петербурге за 2018 год увеличилась на полгода и составила 76 лет, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во вторник.

"Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге увеличилась на полгода, теперь это 76 лет. Это на три года больше, чем средний показатель по России", - сказала В.Скворцова на расширенной коллегии городского комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы за 2018 год.

По ее словам, детская смертность в городе составляет 3,7% на 1000 родившихся.

"Показатель по туберкулезу выше мировых стандартов, смертность чуть выше 2 на 100 тысяч населения. Очень радует показатель снижения смертности трудоспособного населения - 370 на 100 тысяч. К 2024 году мы должны выйти на такой показатель по всей России", - отметила министр.

Она добавила, что первоочередной задачей здравоохранения является развитие первичной медицинской помощи и профилактика заболеваний. "Мы должны проработать каждого жителя, с каждым взаимодействовать отдельно. Этому надо уделять особо внимание", - подчеркнула В.Скворцова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов отметил, что к 2024 году показатель продолжительности жизни в городе должен достигнуть 78 лет. Кроме того, смертность населения трудоспособного возраста должна быть снижена на 26%, смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, смертность от новообразований - на 7,8%.