Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона

26.03.19 13:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 марта. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин покинет свой пост 1 апреля, сообщил врио губернатора Андрей Чибис на своей странице в "Инстаграме".

В подписанном постановлении отмечается, что В.Перетрухин сам изъявил желание уйти в связи с выходом на пенсию.

"Я вчера сам убедился в том, что медицине Мурманской области нужны радикальные улучшения, и для этого нужен новый руководитель", - прокомментировал А.Чибис.

Также врио главы региона отметил, что в соцсетях "многие не скупятся на резкие комментарии", но обратился к аудитории с просьбой "не обесценивать то, что сделала команда министерства и Валерий Геннадьевич, эта сфера - важнейшая и сложнейшая, изменения к лучшему есть, и идея очернить предшественника, чтобы заработать на нем очки, мне категорически претит". Он также призвал делиться информацией о хороших врачах и тех, кто "могут стать частью команды изменений".

Как сообщалось, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник утром А.Чибис указал на формальный подход чиновников к обращениям граждан, отсутствие "исполнительской дисциплины" и неразрешенные проблемы, преимущественно, в ЖКХ. Он продлил полномочия правительства Заполярья на два месяца и анонсировал, что по истечении этого срока будет "принимать решение по каждому члену правительства".

Вечером А.Чибис посетил одну из поликлиник Мурманска, поскольку получил много обращений с жалобами на здравоохранение.

"Совещание будет завтра, впечатления неизгладимые: шесть часов ожидания, если тебя привезли на скорой; назначили время приема, а врач в это время не работает; получить талончик к специалисту сложнее, чем выиграть билет на ЧМ по футболу", - написал врио главы региона в "Фейсбуке".

При этом он положительно отозвался о работе непосредственно врачей, но спросил в соцсети об экспертах по оптимизации процессов.

В.Перетрухин был назначен главой Минздрава Мурманской области в феврале 2013 года. Выпускник Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени педиатрического медицинского института по специальности "Педиатрия". Занимал должности врача-интерна и врача-педиатра в мурманских медучреждениях. С 1990 по 2006 годы был заместителем председателя комитета по здравоохранению администрации Мурманска. До 2013 года возглавлял Мурманскую детскую городскую больницу.