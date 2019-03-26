Правительство РФ выделит более 1,2 млрд рублей на достройку Музейного квартала в Туле

26.03.19 13:09

© РИА Новости. Г.Костенко

26 марта. Interfax-Russia.ru - На завершение строительства Музейного квартала в историческом части Тулы из федерального бюджета дополнительно выделяют более 1,2 млрд рублей, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"На прошлой неделе председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал нашу просьбу о выделении дополнительного финансирования на ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования 500-летия Тульского кремля на сумму более 1,2 млрд рублей", - сказал глава региона на совещании в областном правительстве.

В связи с этим, по словам губернатора, поручено разработать план использования этих денег.

Как сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, выделенные средства пойдут на завершение Музейного квартала. Работы планируется выполнить до конца августа 2020 года.

Концепция дальнейшего развития музейного кластера будет представлена в течение двух месяцев.

В новый Музейный квартал возле Тульского кремля войдут Поленовское подворье, филиалы федеральных музеев "Ясная Поляна", "Куликово Поле", Тульского государственного музея оружия. Кроме того, здесь появятся музей казачества и региональный музейно-выставочный комплекс, который будет включать в себя выставочный зал, экспозиции музея народного и декоративно-прикладного искусства, музея истории тульского купечества. Одна из экспозиций будет посвящена тульским кузнецам-металлургам и гончарам.