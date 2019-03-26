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26.03.19 13:14

Территорию пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске благоустроят ко Дню города

© РИА Новости. МЧС РФ
26 марта. Interfax-Russia.ru - Благоустройство территории возле пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске проведут ко Дню города 12 июня, сообщил во вторник мэр города Сергей Бердников врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру на месте трагедии.

"Эта территория должна стать зоной притяжения. Жители высказались за то, что здесь ничего не должно напоминать о трагедии. Поэтому здесь будет высажен сквер, построены площадки для отдыха, детская спортивная площадка", - сказал мэр.

В свою очередь директор ООО "РВС" Юрий Овчаров (проводит демонтаж пострадавшего дома - ИФ) сообщил, что по планам работы по демонтажу дома будут завершены к апрелю. В настоящее время остается недемонтированной пострадавшая часть магазина "Зори Урала".

"Решается вопрос о его сносе",- сказал гендиректор.

Собственник магазина Олег Лакницкий сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что две трети торгового комплекса "Зори Урала" признаны авариными, они должны быть снесены за счет бюджета.

"Нам предложили разобрать магазин, мы этого делать не стали, решение о сносе должны принять городские власти", - отметил он.

День города в Магнитогорске совмещают с празднованием Дня Металлурга в середине июля.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Подъезд был полностью разрушен, погибли 39 человек.

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