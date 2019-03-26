Газовики и жители не заинтересованы в установке "умных" счетчиков - эксперт

26.03.19 13:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 марта. Interfax-Russia.ru - В установке интеллектуальной системы учёта газа с применением "умных" счётчиков в квартирах не заинтересованы ни газовики, ни жители, считает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ предлагается создать интеллектуальную систему учёта газа с применением "умных" счётчиков в квартирах. По данным источника, последствия внедрения такого оборудования могут вылиться в 5-10% увеличение тарифов на газ для населения.

"В настоящий момент, по нашей оценке, газовики не заинтересованы в ни в оприборивании квартир, ни в изменении норматива на свой ресурс. С другой стороны, установка газовых счетчиков не интересна и потребителям из многоквартирных домов - проект, оборудование, работы и обслуживание даже обычных приборов учета вложение дорогое и длительно окупаемое. Так что сейчас мы не видим тех, кто заинтересован во внедрении системы обычных приборов учета, не говоря уже об "интеллектуальных" системах", - отметила эксперт.

Она напомнила, что в настоящий момент законодательство не предполагает обязательного оснащения квартир приборами учета бытового газа. Такие требования предъявляются к домохозяйствам, которые потребляют более 2 куб. м газа в час - это частные дома и квартиры с автономным газовым отоплением, которых совсем немного.

Эксперт также подчеркнула, что установка "умных" приборов о напрямую не влияет на платежную дисциплину. По ее данным, первое место по обращениям в общественные приемные "ЖКХ Контроль" за прошлый год занял вопрос о росте тарифов (19,3%).