В Росгвардии назвали "нелетальным терроризмом" анонимные звонки о минированиях

26.03.19 13:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 марта.Interfax-Russia.ru - Борьба с "нелетальным терроризмом" - анонимными телефонными угрозами - становится одной из важнейших задач Росгвардии, заявил первый замдиректора Сергей Меликов.

"Нашей главной задачей остаётся во взаимодействии с другими представителями силовых ведомств участвовать в охране нашей страны, в обеспечении безопасности, связанной с террористическими и экстремистскими угрозами, организованными преступными группами и нелетальным, так называемым, терроризмом, который захлестнул нашу страну - анонимными звонками о "минировании" тех или иных важных социальных и иных объектов",- сказал С.Меликов журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Волна ложных сообщений о минировании отмечалась в Москве, в частности, в феврале. Так, 5 февраля сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них была проведена эвакуация 165 тыс. человек. тогда за сутки поступило чуть больше 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва, ни в одном из случаев угроза не подтвердились.

22 февраля почти 13,5 тыс. человек были эвакуированы из ряда крупных магазинов и других зданий в Москве из-за ложных угроз взрыва.