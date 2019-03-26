Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины

26.03.19 13:51

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 марта. Interfax-Russia.ru - До конца недели погода в Московском регионе остается неустойчивой, поэтому жителям Москвы и Подмосковья не стоит торопиться с весенней "переобувкой" автомобилей, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока еще рано переобувать машину. Подождем до настоящей весны - тем более что завтра, послезавтра и в пятницу сохраняются условия для гололедицы, а в первой декаде апреля температура еще может опускаться до нулевой отметки. Так что рановато", - сказал Р.Вильфанд агентству во вторник.

Он пояснил, что особенности летней автомобильной резины таковы, что ее эластичность и, как следствие, сцепление с дорожным покрытием заметно ухудшаются с понижением температуры. Общая рекомендация, по словам Р.Вильфанда, - менять резину после того, как среднесуточная температура воздуха перейдет через отметку в +5 градусов.

Между тем, пока в Москве и, особенно, в Подмосковье на текущей неделе ожидаются по-февральски холодные ночи - так, в ночь со среды на четверг в Москве будет -3...-5, а по Московской области местами до -8. Небольшой "минус" будет отмечаться и в ночь на пятницу. Переход температуры через "ноль" в вечерние часы приведет к возможному образованию гололедицы и увеличению коэффициента скольжения на дорогах.

Кроме того, пока в Москве и Подмосковье еще лежит снег. В Москве он, как и ожидалось, стает к концу текущей недели, сказал Р.Вильфанд, а в Подмосковье будет лежать еще минимум неделю.

Метеоролог предложил вернуться к вопросу о смене автомобильной резины после выходных, которые по текущему прогнозу ожидаются теплыми. К тому времени будет готов прогноз Гидрометцентра на следующую неделю, из которого уже можно будет сделать выводы, пояснил собеседник агентства.

"1 апреля можно будет вернуться к этому вопросу", - сказал Р.Вильфанд.