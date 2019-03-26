В Удмуртии запретили курить на остановках и около кафе и госучреждений

26.03.19 13:54

© РИА Новости. Владимир Вяткин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник приняли поправки в законодательство, расширяющие перечень мест, в которых запрещено курение, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова сообщила в своем выступлении, что законопроект разработан по обращению республиканского МВД.

"Где мы предлагаем запретить курение табака? На расстоянии менее 5 метров от входа в помещения, занимаемые государственными органами, органами местного самоуправления. На расстоянии менее 5 метров от входа в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания", - перечислила она.

Н.Михайлова добавила, что запрет на курение установлен также на остановках общественного транспорта и в 5 метрах от них, в подземных и надземных переходах. Закон также запрещает курить в общественных местах при проведении массовых мероприятий и в рекреационных зонах.

Депутаты также внесли поправки в законодательство, согласно которым штраф за курение в общественном месте составит в первый раз 1 тыс. рублей, во второй - 2 тыс. рублей.