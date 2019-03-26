Фотография раздора: учительница из Барнаула уволилась после публикации скандального фото
  
Найти свое место: число бюджетных мест в вузах вырастет более чем на 8%
   
Цена космоса: ракету частного космического завода впервые запустят в РФ в 2019 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
26.03.19 13:54

В Удмуртии запретили курить на остановках и около кафе и госучреждений

© РИА Новости. Владимир Вяткин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник приняли поправки в законодательство, расширяющие перечень мест, в которых запрещено курение, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова сообщила в своем выступлении, что законопроект разработан по обращению республиканского МВД.

"Где мы предлагаем запретить курение табака? На расстоянии менее 5 метров от входа в помещения, занимаемые государственными органами, органами местного самоуправления. На расстоянии менее 5 метров от входа в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания", - перечислила она.

Н.Михайлова добавила, что запрет на курение установлен также на остановках общественного транспорта и в 5 метрах от них, в подземных и надземных переходах. Закон также запрещает курить в общественных местах при проведении массовых мероприятий и в рекреационных зонах.

Депутаты также внесли поправки в законодательство, согласно которым штраф за курение в общественном месте составит в первый раз 1 тыс. рублей, во второй - 2 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.19 14:05
Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ
.
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве
.
  25.03.19 15:37
Мединский призвал отнестись с юмором к эксперименту журналистов в ГИМ
.
  25.03.19 15:05
Бондарчук призвал освободить из-под домашнего ареста Серебренникова
.
  25.03.19 13:51
Детский Черкизовский парк благоустроят в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket