Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ

26.03.19 14:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил, что журналисты "Московского комсомольца", повесившие лишнюю фотографию на выставке, "перешли все разумные границы" в погоне за сенсацией.

"Вы знаете, я не юрист, и я не думаю, что здесь нужны какие-то правовые последствия. Комментировать этот инцидент или эту выходку очень сложно", - заявил С.Иванов во вторник журналистам.

"Я могу только высказать сожаление по поводу того, что некоторые наши таблоиды в погоне за хайпом переходят все разумные границы, вот и всё", - добавил он.

С.Иванов возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея Государственного исторического музея.

23 марта в Государственном историческом музее неизвестные повесили в экспозицию фотографию императрицы Александры Фёдоровны. В ГИМ посчитали это заранее подготовленной акцией, которая призвана опорочить российские музеи.

"Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров. Мы выражаем серьёзную озабоченность в связи с акциями, которые имели место в Третьяковской галерее, и тем, что произошло у нас вчера", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ в воскресенье.

Позднее на сайте "Московского комсомольца" появилось заявление сотрудников издания, в котором они сообщили, что "эксперимент" с появлением лишней картины на экспозиции был проведен ими для проверки системы безопасности учреждения.

Министр культуры Владимир Мединский призвал отнестись к акции журналистов с юмором.