Фотография раздора: учительница из Барнаула уволилась после публикации скандального фото
  
Цена космоса: ракету частного космического завода впервые запустят в РФ в 2019 году
   
Найти свое место: число бюджетных мест в вузах вырастет более чем на 8%
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
26.03.19 14:05

Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 марта. Interfax-Russia.ru - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил, что журналисты "Московского комсомольца", повесившие лишнюю фотографию на выставке, "перешли все разумные границы" в погоне за сенсацией.

"Вы знаете, я не юрист, и я не думаю, что здесь нужны какие-то правовые последствия. Комментировать этот инцидент или эту выходку очень сложно", - заявил С.Иванов во вторник журналистам.

"Я могу только высказать сожаление по поводу того, что некоторые наши таблоиды в погоне за хайпом переходят все разумные границы, вот и всё", - добавил он.

С.Иванов возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея Государственного исторического музея.

23 марта в Государственном историческом музее неизвестные повесили в экспозицию фотографию императрицы Александры Фёдоровны. В ГИМ посчитали это заранее подготовленной акцией, которая призвана опорочить российские музеи.

"Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров. Мы выражаем серьёзную озабоченность в связи с акциями, которые имели место в Третьяковской галерее, и тем, что произошло у нас вчера", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ в воскресенье.

Позднее на сайте "Московского комсомольца" появилось заявление сотрудников издания, в котором они сообщили, что "эксперимент" с появлением лишней картины на экспозиции был проведен ими для проверки системы безопасности учреждения.

Министр культуры Владимир Мединский призвал отнестись к акции журналистов с юмором.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве
.
  25.03.19 15:37
Мединский призвал отнестись с юмором к эксперименту журналистов в ГИМ
.
  25.03.19 15:05
Бондарчук призвал освободить из-под домашнего ареста Серебренникова
.
  25.03.19 13:51
Детский Черкизовский парк благоустроят в 2019 году
.
  25.03.19 13:24
Московская мэрия выделила около 8 млрд рублей на текущий ремонт дорог


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket