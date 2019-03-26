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Жильцы взорванного в Магнитогорске дома пожаловались на проблемы с покупкой квартир

© РИА Новости. Следственный комитет РФ
26 марта. Interfax-Russia.ru - Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске рассказали врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру о росте цен на недвижимость и невозможность купить жилье, равноценное утраченному, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

"По полученному сертификату мы должны купить квартиру по площади, равнозначной утраченной, иначе нам не одобряют сделку. Но с учетом роста цен установленной суммы выплат не хватает", - заявила одна из жительниц дома во время встречи А.Текслера с жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске во вторник.

Она сообщила, что некоторые хотят купить квартиру меньшей площади, а на остатки приобрести мебель и бытовую технику.

Жильцы задали главе региона вопрос, почему при определении размера компенсации за жилье не учитывалось состояние квартир, был ли сделан там ремонт.

Также жильцы пожаловались на то, что им не возвращают госпошлину за покупку новых квартир и не выплачивают компенсацию ущерба за пострадавшие во дворе автомобили.

Присутствовавший на встрече мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что, согласно опросу, переехать в новое жилье хочет 61 человек, еще 140 человек предпочитают получить денежную компенсацию, а 170 человек пожелали остаться в своих квартирах.

А.Текслер подчеркнул, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход.

"Мы еще раз обязательно пообщаемся, чтобы ответить на все вопросы. Есть люди из обрушившегося подъезда и из оставшихся. Это действительно разные истории. Я сегодня услышал крик души. Я к вам еще раз приеду, изучу все вопросы, в том числе связанные с компенсацией за имущество", - заявил врио губернатора Челябинской области.

На встрече с жителями Алексей Текслер сообщил, что намерен предложить правительству региона пересмотреть решение о порядке выплат компенсации жальцам пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске в зависимости от степени причиненного ущерба.

"Пообщаюсь с коллегами в правительстве на предмет пересмотра решения о приобретении квартир для подъездов N7 и N8. Я думаю, что мы сможем это решить", - сказал А.Текслер.

А.Текслер также пообещал жильцам, что оставляет в Магнитогорске двух своих заместителей - Евгения Редина и Сергея Шаля - для персонального общения и сбора информации о конкретных проблемах людей.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Подъезд был полностью разрушен, погибли 39 человек.

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