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26.03.19 14:18

Кудрин: выделяемых на образование и здравоохранение средств недостаточно для прорыва

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин опасается, что финансирование образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет не позволит сделать качественный рывок в этих сферах и достичь национальных целей, обозначенных в майском указе президента.

"Выделены, действительно, немалые ресурсы. Но мы пока ждем планов достижения национальных целей, о которых сказано в основных направлениях деятельности правительства. Пока эти планы не представлены, и мы не можем до конца оценить все меры и ресурсы, которые потребуются для достижения национальных целей. Выполнение национальных проектов не всегда обеспечивает в полной мере выполнение национальных целей", - сказал А.Кудрин на заседании коллегии Минфина.

Он отметил, что впервые на ближайшие шесть лет расходы планируется в номинальном выражении, в частности, на здравоохранение - 1 трлн 700 млрд рублей.

"За предыдущие шесть лет на здравоохранение, включая все источники, было потрачено 17 трлн 347 млрд рублей. При этом, если посмотреть реальный прирост расходов на здравоохранение с 2012 года, то эта цифра составит 2 трлн 430 млрд, то есть был рост в номинальном выражении. Но с учетом инфляции за последние шесть лет в реальном выражении расходы на здравоохранение снизились на 2,5%", - отметил глава Счетной палаты.

Он также добавил, что расходы на здравоохранение в составе общих номинальных расходов на следующую шестилетку составят около 6,5%. "Я считаю, что это недостаточно для прорыва в области здравоохранения, качества жизни, увеличения продолжительности жизни", - заявил А.Кудрин.

По его словам, похожая картина складывается в сфере образования. "Только за предыдущие шесть лет расходы в реальном выражении здесь снизились. На будущие годы в номинальном выражении они, конечно, растут, но в следующие шесть лет составят всего 3% от общего объема номинальных расходов. А это недостаточно для прорыва в этих сферах", - заключил А.Кудрин.

Он подчеркнул, что этих средств, в частности, недостаточно для подготовки абсолютно нового поколения специалистов, работающих в условиях инновационной экономики.

А.Кудрин заявил, что Счетная палата в своей деятельности по контролю за выполнением национальных проектов и достижением национальных целей "рассчитывает видеть в правительстве партнера", с которым "сможет говорить о рисках на пути выполнения этих проектов, о причинах и мерах, которые требуются дополнительно, в том числе о более серьезном изменении структуры расходов бюджетов".

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