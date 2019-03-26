Завершивший работу объект уничтожения химоружия в брянском Почепе передан инвестору

26.03.19 14:24

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Бывший объект по уничтожению химического оружия в брянском Почепе первым в России передан инвестору во вторник, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"Состоялась торжественная передача первого российского объекта по уничтожению химического оружия (объект "Почеп" в Брянской области) новому владельцу - ФГУП "Московский эндокринный завод", - сказал В.Капашин.

"Инвестор планирует уже с 2021 года наладить на базе этого современного имущественного комплекса производство субстанций для выпуска лекарственных препаратов, которые в настоящее время Россия импортирует", - отметил он.

По его словам, объект приведен в полностью безопасное состояние, о чем имеются заключения надзорных медицинских, экологических и технологических органов. Помимо самого объекта, в Федеральное управление передаст на баланс местным властям построенные по программе уничтожения химоружия объекты инфраструктуры в Почепском районе на сумму 1,5 млрд рублей.

В.Капашин сообщил, что в торжественном мероприятии по передаче объекта приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и ряд других официальных лиц.

Объект "Почеп" построен в 2010 году. Полностью завершил уничтожение химического оружия, хранившегося на местном арсенале (более 7 тыс. тонн отравляющих веществ), в 2015 году. После этого специалисты Федерального управления проводили здесь мероприятия по ликвидации последствий деятельности.