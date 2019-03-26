Каждый шестой предприниматель в Ярославской области планирует сокращение бизнеса

26.03.19 14:38

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Более половины предпринимателей в Ярославской области, согласно проведенным исследованиям, скептически оценивают условия ведения бизнеса в регионе, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров на заседании облдумы во вторник.

"34% опрошенных считают, что 2018 году положение дел в их компаниях стало значительно хуже. Это говорит, в первую очередь, о спаде деловой активности, обусловленной объективными факторами: снижением покупательской способности населения, ростом тарифом на коммунальные и другие ресурсы... Все большее количество предпринимателей - 16% - планируют сокращение бизнеса, то есть, фактически, каждый шестой. По сравнению с прошлым годом этот показатель подрос на 9%, число тех, кто планирует расширение, также уменьшается - с 33% в 2017 году до 28% в этом году", - сказал А.Бакиров.

По его словам, в результате проведения исследования установлено, что 33% опрошенных предпринимателей оценивают условия для ведения бизнеса в регионе скорее как благоприятные, 31% - скорее как неблагоприятные, 21% - однозначно неблагоприятные.

"Таким образом, 52% - более половины респондентов - придерживаются скептических настроений в оценке условий ведения бизнеса региона. В 2017 году эта цифра составляла 43%", - констатировал бизнес-омбудсмен.

Кроме того, по его словам, наблюдается рост недовольства предпринимателей при взаимодействии с налоговыми органами, органами внутренних дел и судебной системой.

"Сильнее всего "просела" налоговая, показатель недоверия к ней вырос на 13% по сравнению с 2017 годом. В 2013-2014 годах налоговая, практически, всегда была в лидерах рейтинга, ее отмечали как ведомство, которое приносит меньше всего проблем предпринимателям. Сейчас - обратная ситуация, и это - очень настораживает. Если мы во главу угла ставим вопрос создания благоприятного климата для ведения бизнеса на территории региона, то все эти негативные факторы надо устранять", - подчеркнул А.Бакиров.

Он также отметил, что в регионе растет число предпринимателей, которые не верят в возможность получения господдержки и не имеют доступной информации об этих программах.

"В связи с этим остро встает вопрос о новых инструментах и формах взаимодействия с бизнес-сообществом и - самое главное - о новых платформах, на которых это взаимодействие можно организовать", - добавил А.Бакиров.

По его словам, в опросе участвовали 520 предпринимателей из всех муниципальных районов Ярославской области. "В этот раз исследование проводилось не только на базе общественных объединений предпринимателей, а также в ходе всех совещаний и форумов, инициированных правительством области. Поэтому охват предпринимательского сообщества был максимальным", - подчеркнул А.Бакиров.