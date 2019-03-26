Мособлсуд оставил бывшего топ-менеджера Росгеологии Горринга под арестом

26.03.19 15:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Постановление Домодедовского городского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Таким образом суд не нашел оснований для избрания Р.Горрингу более мягкой меры пресечения, чем содержание в СИЗО.

Р.Горрингу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. ст. 159 УК РФ). Он был задержан 8 марта в столичном аэропорту "Внуково", на следующий день Домодедовской суд Московской области по ходатайству следствия отправил его под арест до 7 мая.

Таким образом суд отказал в освобождении бывшего топ-менеджера под залог в 10 млн рублей.

В ходе заседания Р.Горринг еще раз заявил, что не признает вины, отметив, что является честным человеком. "За 8 лет я не совершил даже малейшего преступления, даже просто превышения скорости не совершал", - сказал он.

Также Р.Горринг пояснил, что действительно он сам и члены его семьи сменили фамилии из-за поступавших угроз. О каких именно угрозах шла речь, он уточнять не стал.

Р.Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса.

Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.