Минфин поручил Росалкоголю обеспечить "особый контроль" за оборотом медицинского спирта

26.03.19 15:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 марта. Interfax-Russia.ru - Минфин России поставил перед Росалкогольрегулирования задачу обеспечить "особый контроль" за оборотом медицинского спирта.

"Для Росалкогольрегулирования ставим задачу обеспечить особый контроль за производством и оборотом фармацевтического спирта, включая внедрение ЕГАИС на всех этапах движения продукции", - заявил глава Минфина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на коллегии министерства (он курирует в правительстве вопросы алкогольного рынка).

В декабре глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин говорил, что "первой и главной" проблемой обеления алкогольного рынка остается медицинский спирт, который является основой для нелегального производства. "Производители не платят за него акциз, поэтому его производство и оборот находятся вне контроля нашей службы, - говорил он. - При этом стоимость литра спирта с акцизом составляет в среднем 560 рублей, без акциза - в 14 раз меньше, всего 40 рублей". Тогда же он сообщил, что с начала 2018 года была выявлена 21 нелегальная производственная площадка, где в качестве сырья использовался медицинский спирт.

А.Силуанов также поручил Росалкогольрегулирования обеспечить контроль за производством пивоваренной продукции "с учетом также оценки ее в единой государственной системе контроля".