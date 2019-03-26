Прокуратура и Росприроднадзор спорят в суде о законности экоэкспертизы проекта завода на Байкале

26.03.19 15:15

© РИА Новости. Владимир Смирнов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Кировский райсуд Иркутска во вторник начал судебные разбирательства по иску природоохранной прокуратуры, требующей признать недействительным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу питьевой бутилированной воды ООО "АкваСиб".

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда, претензии прокуратуры связаны как с неудовлетворительным проведением оценки воздействия проекта на окружающую среду, так и с проведением общественных слушаний по проекту в 2015 году.

Представитель прокуратуры, в частности, заявил, что будущий завод находится слишком близко к кромке воды. Кроме этого, по его словам, эксперты не учли наличие болота на пути проектируемого водовода, забирающего сырье из Байкала, не предусмотрели его восстановление после реализации проекта, а также не указали мер по защите животных и растений, входящих в Красную книгу Иркутской области.

Административным ответчиком по делу выступает управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое в июле 2016 года издало приказ об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы на строительство завода, а также администрация Култукского городского поселения, на территории которого строится данное предприятие.

Инвестор завода ООО "АкваСиб" фигурирует в деле как заинтересованное лицо.

В ответ на доводы прокуратуры представитель Росприроднадзора заявил, что фактически завод строится на площадке, которую раньше эксплуатировал "Иркутскнефтепродукт", а при его расположении учитывался, в том числе, тот факт, что кромка воды может меняться в зависимости от уровня Байкала (уровень озера меняется в зависимости от объемов сбросов воды Иркутской ГЭС, которые устанавливаются Росводресурсами - ИФ).

Представитель Росприроднадзора также пояснил, что прокуратура в своих доводах по болоту, уникальной флоре и фауне опирается на информацию ученых 25-летней давности, а некоторые научные заключения датированы XIX веком.

Росприроднадзор также подтвердил, что будущий завод будет располагаться в 2 км от пути миграции птиц, а ближайший ареал краснокнижных растений и животных находится около райцентра Слюдянка (то есть примерно в 9 км от Култука - ИФ).

Выслушав стороны, суд принял решение объявить перерыв в рассмотрении дела до 27 марта.

Как сообщалось, Западно-Байкальский межрайонный (природоохранный) прокурор в начале марта подал иск по поводу строительства завода ООО "АкваСиб", которое ведется с января 2019 года.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. Они считают, что предприятие, если оно будет запущено, нанесет экологический ущерб озеру.

По данным ООО "АкваСиб", первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее также распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.