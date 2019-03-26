Финансовые нарушения на 307 млн рублей выявила счетная палата КБР

26.03.19 15:23

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

26 марта. Interfax-Russia.ru - Контрольно-счетная палата (КСП) Кабардино-Балкарии в 2018 году обнаружила финансовые нарушения более чем на 306,7 млн рублей, сообщила председатель КСП Дина Кясова во вторник, представляя в парламенте КБР ежегодный отчет о деятельности палаты.

"По результатам контрольных мероприятий за 2018 год выявлено 1382 факта нарушения бюджетного законодательства. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила больше 306,7 млн рублей", - сказала Д.Кясова.

При этом нецелевое использование бюджетных средств составило 8,8 млн рублей, а неэффективное использование бюджетных средств и государственного муниципального имущества превысило 97 млн рублей.

"В том числе нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджетов, составили 225,5 млн рублей, а нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок - 30,3 млн рублей", - отметила председатель КСП.

Она также подчеркнула, что финансовые нарушения на 51,9 млн рублей устранены, по результатам контрольных мероприятий в республиканский бюджет поступило 37,1 млн рублей.

"Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 15 должностных лиц. Наложено штрафов на 204 тыс. рублей. Девять материалов направлено палатой в прокуратуру КБР, три - в УФСБ России по КБР и два - в МВД КБР. Возбуждено два уголовных дела", - добавила Д.Кясова.

В 2017 году КСП выявила в республике нарушения более чем на 643 млн рублей.