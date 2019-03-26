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26.03.19 15:27

Реализация нацпроекта "Жилье" в Крыму осложняется санкциями и отсутствием банковской конкуренции

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма, который вошел в число регионов, не утвердивших показатели национального проекта "Жилье", объяснили задержку в этом вопросе спецификой развития строительной отрасли на полуострове.

"Строительная сфера Республики Крым обладает своей спецификой, затрудняющей исполнение показателей Минстроя РФ", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" во вторник вице-премьер республики Евгений Кабанов, курирующий строительную отрасль.

"Это экономические санкции и недоступность определенных финансовых инструментов, отсутствие банковской конкуренции и как следствие - отказ от проектного финансирования объектов социального класса; значительные финансовые вложения в инженерную инфраструктуру; вступающие в силу поправки в ФЗ-214 (об участии в долевом строительстве)", - пояснил он.

"Все это создает для застройщиков новые трудности", - подчеркнул Е.Кабанов.

По его словам, прогнозируемые объемы ввода в эксплуатацию жилья в 2019-2024 годах, установленные Минстроем в рамках проекта "Жилье", в настоящий момент корректируются, "дабы не брать на себя неисполнимые обязательства".

"В ближайшее время точка в этом вопросе будет поставлена, однако нужно исходить из реальных возможностей участников строительной отрасли", - подчеркнул вице-премьер.

За 2018 год в Крыму введено в эксплуатацию 764 тыс. кв. м жилья, из них объем ввода многоквартирного жилья составил 348 тыс. кв. м. В настоящий момент в республике насчитывается 30 застройщиков, осуществляющих строительство 62 жилых домов в рамках ФЗ-214, в том числе - с привлечением средств граждан.

В понедельник глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что пять регионов России, в том числе Крым, не утвердили показатели национального проекта "Жилье".

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