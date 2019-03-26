Сенатора Арашукова проверят на вменяемость

26.03.19 15:48

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26 марта. Interfax-Russia.ru - Эксперты проверят на вменяемость арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова.

"По делу необходимо назначить и провести обвиняемым судебные комплексные психолого-психиатрические экспертизы", - заявил следователь Следственного комитета России Андрей Горбарчук на заседании Басманного суда Москвы.

Во вторник Басманный суд в одном заседании рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста до 30 июня сенатору Р.Арашукову, его двоюродному брату - гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, а также директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

Как уточнил следователь, в рамках объединенного уголовного дела, по которому обвиняемым проходит сенатор Р.Арашуков, также необходимо провести комплексную судебную бухгалтерскую экспертизу, допросить и установить всех свидетелей преступлений, произвести иные следственные и процессуальные действия.

Сам временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств и участии в преступном сообществе, попросил суд освободить его из-под стражи, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я не вижу разницы - здесь я буду или под домашним арестом. Домашний арест - это тоже арест", - заявил Р.Арашуков на заседании Басманного суда Москвы, где во вторник рассматривается вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

Во вторник Басманный суд в одном заседании рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста до 30 июня сенатору Р.Арашукову, его двоюродному брату - гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову и директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

Адвокаты сенатора поддержали позицию подзащитного, указав на то, что тяжесть обвинения, о которой говорит следствие, не может быть основанием для продления ареста.

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он был задержан на заседании Совета Федерации 30 января и в тот же день с санкции Басманного суда заключен под арест.