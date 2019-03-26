Губернатор Ленинградской области сообщил о давлении на бизнес в регионе

26.03.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 марта. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области продолжается давление контрольно-надзорных органов и силовых структур на бизнес, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе Совета по улучшению инвестиционного климата в Волхове во вторник.

"Я хочу сказать, что на сегодняшний день снижено на 20% количество плановых проверок. Уменьшается количество плановых проверок, но растет количество внеплановых проверок. Так мы порядок не наведем", - сказал А.Дрозденко, подчеркнув, что обществу, власти и бизнесу надо открыто говорить об этом.

Он добавил, что правительство области запустило новый инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей - Региональный фонд промышленности.

"Новый фонд оказывает комплекс услуг, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. В том числе финансовая, гарантийная, лизинговая поддержка", - отметил А.Дрозденко.