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26.03.19 15:35
Губернатор Ленинградской области сообщил о давлении на бизнес в регионе
"Я хочу сказать, что на сегодняшний день снижено на 20% количество плановых проверок. Уменьшается количество плановых проверок, но растет количество внеплановых проверок. Так мы порядок не наведем", - сказал А.Дрозденко, подчеркнув, что обществу, власти и бизнесу надо открыто говорить об этом.
Он добавил, что правительство области запустило новый инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей - Региональный фонд промышленности.
"Новый фонд оказывает комплекс услуг, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. В том числе финансовая, гарантийная, лизинговая поддержка", - отметил А.Дрозденко.
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