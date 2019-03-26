Мацестинская чайная фабрика планирует экспортировать чай в Сербию

26.03.19 15:50

© РИА Новости. Владимир Первенцев

26 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу" (Сочи, одно из крупнейших в России предприятий по переработке чайного листа) планирует начать поставки чая в Сербию, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно сообщению, в рамках визита сочинских парламентариев на Балканы состоялась рабочая встреча, на которой депутаты обсудили с иностранными коллегами перспективы экспорта чая.

Проект поставок российского чая поддержали Российский экспортный центр и Международная Ассоциация исламского бизнеса. В настоящее время фабрика планирует провести переговоры с торговыми сетями республики, утвердить объемы и сроки поставок.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу" было зарегистрировано 31 октября 2014 года в Сочи. Единственным владельцем является Константин Туршу, которому также принадлежит АО "Мацестинский чай" (одно из крупнейших в России предприятий по выращиванию чайного листа).

Как сообщалось, в прошлом году "Мацестинский чай" снизил сбор чайного листа на 26% по сравнению с предшествующим годом - до 200 тонн. В настоящее время площадь чайных плантаций предприятия составляет более 170 га.

Согласно данным Минсельхоза РФ, в России чайные плантации находятся только на черноморском побережье в районе Сочи.