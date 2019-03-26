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26.03.19 15:52
Лагерь "боевиков" уничтожат десантники на учениях в Крыму
"Подразделения десантников высадятся на участок незнакомого побережья межвидового полигона "Опук", где отработают задачи по уничтожению лагеря подготовки боевиков и занятию пункта высадки морского десанта", - сказано в сообщении.
В твиндеках кораблей разместились порядка 400 десантников, загружено более 30 единиц боевой техники, говорится в сообщении.
После высадки десанта экипажи БДК выполнят артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также проведут учения по противовоздушной обороне (ПВО) совместно с экипажами тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М, информирует штаб ЧФ.
Ранее сообщалось, что в манёврах на территории полуострова Крым принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих Седьмой горной десантно-штурмовой дивизии, корабли ЧФ, самолёты оперативно-тактической авиации армии Военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа, а также Военно-транспортной авиации.
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