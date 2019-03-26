Экспозиция клада Нарышкиных откроется в "Царском селе" в конце года

26.03.19 16:05

Фото ГМЗ "Царское село"

26 марта. Interfax-Russia.ru - Клад Нарышкиных, обнаруженный семь лет назад в петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных, выставят в государственном музее-заповеднике "Царское село" к концу года.

"Экспозиция будет открыта к концу этого года, на ней представят все найденные вещи. Коллекцию разместят в левом крыле Александровского дворца", - рассказала журналистам во вторник главный хранитель ГМЗ "Царское Село" Татьяна Серпинская.

Как рассказала "Интерфаксу" директор ГМЗ "Царское село" Ольга Таратынова, сотрудники музея в течение года работали с коллекцией: нужно было все описать, взвесить, атрибутировать, проверить пробы, в чем им помогала пробирная палата.

"Предметы клада мы будем публиковать в каталогах, изучать. Этому сервизу и всему собранию будет очень хорошо в нашем музее", - отметила О.Таратынова.

По ее словам, страхованием предметов клада занималась специальная комиссия, при этом сумма не разглашается.

Директор ГМЗ отметила, что "Царское село" впервые получает в дар подобный клад, и благодаря этой раритетной коллекции фонд музея увеличился в три раза.

Как отметил руководитель дирекции экскурсионной и научно-просветительской деятельности "Дворца Конгрессов" Алексей Лобин, реставрация предметов не проводилась, большая часть вещей клада Нарышкиных в идеальном состоянии.

"Когда мы распаковывали вещи, мы удивились, насколько хорошо они сохранились. Единственное что сделали - легка смахнули пыль", - сказал он.

В марте 2012 года во время реконструкции дворовых флигелей особняка Нарышкиных-Трубецких в Петербурге был найден клад из более 2 тыс. предметов, выполненных лучшими ювелирами известнейших российских (Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Карла Фаберже) и европейских (Falize, Aucoc Aine, Harleux) фирм. Стоимость коллекции была оценена экспертами в 190 млн рублей.