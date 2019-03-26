Самарские депутаты запретили митинговать в регионе у лицеев и техникумов

26.03.19 16:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник внесли в региональный закон запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров от лицеев и техникумов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Поправку инициировала Общественная палата Самарской области, объяснив ее заботой о безопасности детей.

"Мы считаем, что он (запрет - ИФ) будет превентивно обеспечивать необходимые безопасные условия для проведения любых учебных и воспитательных мероприятий в зданиях, которые занимают учебные организации, осуществляющие профессиональное и дополнительное образование", - заявил депутатам представитель Общественной палаты Виктор Полянский.

В.Полянский добавил, что новый запрет не будет распространяться на здания, где проходят переподготовку исключительно взрослые. Он напомнил, что в регионе уже действует запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров от детсадов и школ.

При этом В.Полянский не смог назвать депутатам ни одного случая нарушения митингующими прав учащихся детей в Самарской области. "Не могу привести эти даты (когда права учащихся были нарушены - ИФ), потому что, счастью, таких нарушений нет. Но это не значит, что они не могут быть", - заявил он.

На этом же заседании депутаты отклонили альтернативный законопроект члена фракции КПРФ Михаила Матвеева, предлагавшего снять в регионе запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров у детсадов и школ.

Ситуацию, когда даже в дни государственных праздников в Самаре невозможно провести шествие мимо неработающих в эти дни детсадов и школ, М.Матвеев назвал в пояснительной записке абсурдной. Депутат заявилл, что из-за этого под запретом также оказалось большинство традиционных мест проведения митингов или собраний на площадях, в том числе на главной площади Самары - площади Куйбышева.

Также в Самарской области нельзя митинговать ближе 150 метров от опасных производственных и военных объектов, религиозных зданий и больниц.