Якутия готова профинансировать 10% проекта строительства моста через Лену

26.03.19 16:59

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 марта. Interfax-Russia.ru - Якутия может профинансировать 10% стоимости строительства Ленского моста на условиях концессионного соглашения, сообщил глава республики Айсен Николаев во вторник журналистам.

"Мы ставим вопрос, чтобы было не прямое федеральное финансирование строительства моста, а строительство моста на основе концессионного соглашения и конкурса, который будет разыгрываться. Мы не скрываем - мост нам нужен, поэтому софинансирование в размере 10% стоимости моста, я думаю, республика вполне может себе позволить", - отметил А.Николаев.

По его словам, обсуждается такая модель концессионного соглашения, где 75% стоимости строительства выделит федеральный бюджет, 10% - республиканские власти, а остальные 15% будут вложениями частного инвестора.

А.Николаев уточнил, что средства инвестору будут возвращены за счет эксплуатации моста. Также он сообщил о положительном заключении по проекту от министерства экономического развития РФ.

"У нас появилось положительное заключение Минэкономразвития России. Они считают целесообразным включение данного моста в комплексный план модернизации инфраструктуры РФ", - сказал глава Якутии.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что федеральный бюджет не выделит 60-70 млрд рублей на строительство моста через Лену, но проект можно осуществить на условиях концессии.

В ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс РФ согласовали вопросы строительства автомобильного моста через Лену, рассматривали этот проект в числе основных, предполагаемых к реализации в перспективе. Однако в конце 2014 года было принято решение отложить строительство моста через Лену на период после 2020 года из-за строительства моста через Керченский пролив.

Сейчас вопрос о строительстве моста открыт вновь, и власти Якутии рассчитывают, что он будет введен не позднее 2024 года. Стоимость моста, по разным оценкам, составляет от 60 до 100 млрд рублей.

О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation (CRCC). Участием в консорциуме интересовались также банк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).