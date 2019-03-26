Обвинение просит 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

26.03.19 17:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.

"В ходе прений сторон государственное обвинение по совокупности преступлений попросило приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей ", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

По словам собеседника агентства, гособвинитель попросил признать В.Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами. Бывшего замглавы региона Алексея Чернова обвинение попросило приговорить к 20 годам колонии, предшественника В.Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Владимира Торлопова, а также предпринимателя Александра Зарубина - к 17 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.

Кроме того, настаивает сторона обвинения, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Организатором ОПС обвинение считает А.Зарубина, бенефициарами - бизнесмена, В.Гайзера, А.Чернова и В.Торлопова.

В.Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Свою вину экс-глава Коми не признает.