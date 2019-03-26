Абызов задержан, ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

26.03.19 22:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в рамках дела о выводе из страны похищенных 4 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Ему инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что М.Абызов задержан и "в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения".

Ранее С.Петренко сообщила, что по данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, М.Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

"Действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области", - сказала С.Петренко, отметив, что похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.

Подозреваемыми по уголовному делу также являются экс-глава ООО "РУ-КОМ" Николай Степанов, бывший член совета директоров АО "СИБЭКО" Максим Русаков, экс-председатель ликвидационной комиссии новосибирского АО "Сибэнергострой" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор АО "СИБЭКО" Александр Пелипасов и членом совета директоров и бывший гендиректор новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

Как сообщил "Интерфаксу" источник,знакомый с ситуацией, М.Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения одного из своих бывших коллег, после чего был задержан.

Между тем другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что М.Абызов был задержан во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прибыл частным самолетом из Италии.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В последнее время М.Абызов проживал за рубежом - в Италии и США, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан", - сказал собеседник агентства.

Президенту РФ Владимиру Путину было заранее доложено о ситуации с экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту было доложено заранее", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, проинформирован ли В.Путин о задержании М.Абызова.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в курсе ситуации о задержанием экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, подтвердил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Председатель правительства РФ, безусловно, в курсе текущей информационной повестки", - сказал О.Осипов журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли премьер ситуации с М.Абызовым.

При этом О.Осипов подчеркнул: "Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (М.Абызова) коммерческой деятельности".

"Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - заметил пресс-секретарь премьера.

Вместе с тем О.Осипов добавил, что "если будет доказано, что М.Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона".