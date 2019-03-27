Бывшему зампреду правительства Камчатки предъявлено обвинение в получении взятки

27.03.19 06:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили обвинение в получении взятки бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

"В.Карпенко обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Санкцией этой статьи предусмотрено до 15 лет лишения свободы. В.Карпенко находится под подпиской о невыезде. Его имущество арестовано.

Как сообщалось, вторым фигурантом по этому делу проходит бывший начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Обвинение Л.Минцеву пока не предъявлено.

По версии следствия, в 2016 году В.Карпенко и Л.Минцев за общее покровительство получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн руб. В эту сумму следователи оценили безвозмездное строительство силами фирмы сети холодного водоснабжения к домам фигурантов дела, расположенным на земельных участках в поселке Термальный Елизовского района.

Кроме того, следователи считают, что в 2018 году директор коммерческой организации по требованию В.Карпенко безвозмездно предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил срочную службу сын представителя власти.