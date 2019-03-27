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Эксперты обеспокоены здоровьем двух белух из "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Антон Денисов
27 марта. Interfax-Russia.ru - Экспертная группа ученых, сформированная консилиумом под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), обследовала в течение пяти дней в "китовой тюрьме" в Приморье морских млекопитающих, состояние животных удовлетворительное, за исключением двух белух.

"По итогам ветеринарного осмотра косаток и белух и наблюдений за их поведением можно констатировать, что подавляющее число животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает. Озабоченность у членов консилиума вызывает только состояние двух белух", - сообщает в среду пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Эксперты обнаружили у одной белухи следы обморожения кожи на спине, у другой - рану на заднем краю левого плавника. Для них были разработаны индивидуальные планы и рекомендации по лечению.

Отмечается, что в состав экспертной группы, которое в течение пяти дней в "китовой тюрьме" проводило обследование животных, вошли ученые Дальневосточного отделения РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Дальневосточного федерального университета, ветеринары, тренеры и инструкторы Центра океанографии и морской биологии (Москвариум) и Приморского океанариума.

Они оценивали состояние здоровья животных, условия их содержания и состояние окружающей среды в бухте. Эксперты взяли образцы крови и слизистых, взяли пробы воды из бухты Средней, где находится "китовая тюрьма". Все анализы направили в независимые лаборатории, а также Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН.

На каждое животное составлен акт ветеринарного обследования, достоверность которого подтверждена подписями всех членов рабочей группы. По каждому направлению с учетом полученных результатов анализов будет подготовлен подробный отчет, который группа передаст на рассмотрение консилиума при ВНИРО, запланированного на середину апреля.

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