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27.03.19 06:11
Суд вынес приговор сотрудникам Росгвардии, не предотвратившим гибель пауэрлифтера в Хабаровске
Один приговорен к 3 годам и 3 месяцам, другой - к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.
"Двое бывших сотрудников признаны виновными по (ч. 2 ст. 293 УК РФ) (неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека). Они будут отбывать наказание в колонии-поселения. Кроме этого, после освобождения не смогут в течение нескольких лет занимать должности в госорганах", - сказал Е. Шевцов.
В суде было доказано, что утром 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию центрального универмага в Хабаровске и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе - Анаром Аллахверановым и Андреем Драчевым. Несмотря на свои полномочия, они не остановили драку, в результате, которой А.Драчев был убит.
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