Суд вынес приговор сотрудникам Росгвардии, не предотвратившим гибель пауэрлифтера в Хабаровске

27.03.19 06:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Хабаровске вынес приговор двум бывшим сотрудникам Росгвардии, которые в августе 2017 года не вмешались в драку, в который был убит известный пауэрлифтер Андрей Драчев, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

Один приговорен к 3 годам и 3 месяцам, другой - к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.

"Двое бывших сотрудников признаны виновными по (ч. 2 ст. 293 УК РФ) (неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека). Они будут отбывать наказание в колонии-поселения. Кроме этого, после освобождения не смогут в течение нескольких лет занимать должности в госорганах", - сказал Е. Шевцов.

В суде было доказано, что утром 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию центрального универмага в Хабаровске и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе - Анаром Аллахверановым и Андреем Драчевым. Несмотря на свои полномочия, они не остановили драку, в результате, которой А.Драчев был убит.