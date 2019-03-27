Новым омбудсменом Приморья стал бывший зампрокурора края Мельников

27.03.19 06:14

© РИА Новости. Сергей Черных

27 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили назначение новым омбудсменом региона председателя приморского отделения "Ассоциации юристов России" Юрия Мельникова, ранее работавшего в прокуратуре региона.

Это решение принято в среду на очередном заседании тайным голосованием.

"Выдано 34 бюллетеня, 28 - "за", шесть против", - сообщила председатель счетной комиссии Юлия Толмачева.

После оглашения результатов голосования Ю.Мельников принес присягу и вступил в должность.

"Мне представляется, что в настоящее время как никогда является актуальным запрос на справедливость. В этом плане деятельность уполномоченного является крайне важной и ответственной ", - сказал Ю.Мельников, выступая перед депутатами.

"Когда моя кандидатура согласовывалась с Татьяной Николаевной Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ - ИФ), мы определили, обсудили болевые точки Приморского края", - добавил он.

Новый уполномоченный по правам человека в Приморье назначен в связи с истечением пятилетнего срока полномочий Валерия Розова, который занял этот пост зимой 2014 года.

Кандидатуру Ю. Мельникова на рассмотрение депутатов внес глава региона Олег Кожемяко.