Несколько авиарейсов задержаны на Сахалине из-за непогоды

27.03.19 06:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 марта. Interfax-Russia.ru - Семь авиарейсов задержаны в среду в аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона, информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта.

Самолеты не смогли вовремя вылететь из Южно-Сахалинска во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Курильск (два рейса), Новосибирск и Сеул.

"Рейс на Благовещенск из Южно-Сахалинска задержан по причине метеоусловий в аэропорту вылета. Как только погодные условия в Южно-Сахалинске позволят, самолет вылетит в Благовещенск", - сообщили в Минтрансе Амурской области.

Из-за задержки самолета из Южно-Сахалинска вовремя не смог вылететь и борт из Благовещенска во Владивосток, так как для выполнения рейсов используется одно воздушное судно авиакомпании "Аврора".