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27.03.19 06:18
Томская область и Росатом договорились о сотрудничестве
"Мы с "Росатомом" решили не ограничиваться сотрудничеством только в сфере атомной энергетики. Ведь потребности экономики открывают перед регионом и компанией большие перспективы", - приводит пресс-служба слова С.Жвачкина.
Из текста соглашения следует, что стороны будут развивать такие направления, как оборудование и услуги для нефтегазовой отрасли, накопители энергии, аддитивные технологии, перспективные материалы и технологии, проекты нового бизнеса в сфере производства оборудования и услуг для тепловой энергетики, газнефтехимии, судостроения и малой генерации. Также стороны будут сотрудничать в таких сферах, как автоматизированные системы управления, ядерная медицина, радиационные технологии, ветроэнергетика, проекты по переработке отходов и экологический мониторинг, будут осваивать Арктику и развивать инфраструктуру Северного морского пути.
Кроме того, стороны договорились вместе развивать в Северске малый бизнес и территорию опережающего развития.
Соглашение рассчитано на 5 лет, затем может быть продлено.
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