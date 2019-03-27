Каюр из Москвы получил 3 млн рублей призовых за победу в гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019"

27.03.19 06:55

© РИА Новости. Константин Чалабов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Каюр из Москвы Вячеслав Демченко выиграл традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках "Берингия-2019", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду в оргкомитете соревнований.

"Победителем "Берингии-2019" в общем зачете соревнований стал В.Демченко, прошедший на собачьей упряжке 1 тыс. 350 км за 111 часов 35 минут 41 секунду. Ему достался главный приз гонки - 3 миллиона рублей", - сказала представитель оргкомитета Анна Евстратова.

Вторым в общем зачете стал каюр из Карелии Михаил Шелковин, ему достались 2 миллиона рублей. "Бронзу" и 1 миллион рублей завоевал представитель Камчатки Валентин Левковский.

Представитель оргкомитета отметила, что денежные сертификаты получили и все дошедшие до финиша каюры. Суммы разные - от 500 до 100 тыс. руб. Общий призовой фонд, предоставленный спонсорами гонки, составил более 10 миллионов рублей.

"Третий год подряд каюры единогласно выбрали "Джентльменом гонки" Германа Айначгина из села Хаилино на севере Камчатки за его доброту и участие к соперникам. Теперь в гардеробе Германа - три клубных пиджака с эмблемой "Берингии" и три галстука-бабочки", - добавила А.Евстратова.