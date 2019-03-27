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27.03.19 07:00

Три новых элементарных частицы открыты на Большом адронном коллайдере

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 марта. Interfax-Russia.ru - Коллаборация LHCb (Большой адронный коллайдер, CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) в которую входят Институт ядерной физики им.Г.И. Будкера (ИЯФ, Новосибирск) объявила об открытии трех "экзотических" элементарных частиц, сообщает пресс-служба ИЯФ.

Каждая из структур состоит из пяти кварков - фундаментальных частиц, из которых состоят, например, протоны и нейтроны, в состав которых входит по три кварка, и мезонов (состоят из пары кварк - антикварк), которые удерживают протоны и нейтроны в атомном ядре.

Отмечается, что эксперимент уточнил данные 2015 года, когда было открыто две таких частицы.

"Главный результат эксперимента 2019 г. заключается в том, что одно состояние, обнаруженное в 2015 г., расщепилось на два, то есть надежно было установлено, что тот пик, который был зарегистрирован как один пентакварк, оказался двумя близкими по массе состояниями", - отмечает замдиректора ИЯФ Александр Бондарь.

Дальнейшая задача ученых состоит в том, чтобы определить, основываясь на свойствах экспериментально наблюдающихся состояний, хотя бы качественную модель явления. Дело в том, что подобные эксперименты опережают понимание происходящего. Из-за вычислительных сложностей КХД не может предсказать не только основные параметры пентакварков, но даже должны ли они существовать или нет.

По словам А.Бондаря, изучение новых многокварковых систем поможет расширить представления об универсальных свойствах и законах природы, о том, как устроена сильно взаимодействующая (ядерная) материя, возможно, будут получены дополнительные знания об устройстве и эволюции звезд.

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