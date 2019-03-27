Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски в домах сторонников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

27.03.19 08:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Уголовные дела возбуждены против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в среду.

"27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ФСБ работают совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

Число подозреваемых не называется.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Главная цель "Хизб ут-Тахрир" - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.