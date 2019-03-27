Экс-директор красноярской "Реставрации" объявлен в международный розыск

27.03.19 08:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи Главного управления МВД России по Красноярском краю подали документы в Интерпол на международный розыск бывшего руководителя красноярской строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко, сообщила журналистам начальник Главного краевого следственного управления ГУ МВД России Тамара Белкина.

"Коваленко выехал за пределы Российской Федерации еще до возбуждения уголовного дела. В отношении него заочно судом вынесено решение о заключении под стражу. Принято решение об объявлении Коваленко в международный розыск", - сказала Т.Белкина.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора "Реставрации" возбуждены уголовные дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве).

Предварительно установленная сумма причиненного ущерба - более 2 млрд. рублей, число обманутых дольщиков превышает 1300 человек.

20 марта Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение заочно заключить под стражу Н.Коваленко, который в настоящее время скрывается от следствия.

26 сентября 2018 года представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить 10 домов и запуске процедуры банкротства компании