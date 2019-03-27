Найти свое место: число бюджетных мест в вузах вырастет более чем на 8%
  
"Умный" учет: создание в РФ новой системы учета газа обойдется в 385 млрд руб
   
Фотография раздора: учительница из Барнаула уволилась после публикации скандального фото
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
27.03.19 08:31

Экс-директор красноярской "Реставрации" объявлен в международный розыск

© РИА Новости. Руслан Кривобок
26 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи Главного управления МВД России по Красноярском краю подали документы в Интерпол на международный розыск бывшего руководителя красноярской строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко, сообщила журналистам начальник Главного краевого следственного управления ГУ МВД России Тамара Белкина.

"Коваленко выехал за пределы Российской Федерации еще до возбуждения уголовного дела. В отношении него заочно судом вынесено решение о заключении под стражу. Принято решение об объявлении Коваленко в международный розыск", - сказала Т.Белкина.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора "Реставрации" возбуждены уголовные дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве).

Предварительно установленная сумма причиненного ущерба - более 2 млрд. рублей, число обманутых дольщиков превышает 1300 человек.

20 марта Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение заочно заключить под стражу Н.Коваленко, который в настоящее время скрывается от следствия.

26 сентября 2018 года представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить 10 домов и запуске процедуры банкротства компании

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.19 14:05
Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ
.
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве
.
  25.03.19 15:37
Мединский призвал отнестись с юмором к эксперименту журналистов в ГИМ
.
  25.03.19 15:05
Бондарчук призвал освободить из-под домашнего ареста Серебренникова
.
  25.03.19 13:51
Детский Черкизовский парк благоустроят в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket