Новые подходы к расчету тарифа на транспорт газа определят поправки в закон

27.03.19 08:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Судьба тарифа на транспортировку газа независимых производителей по магистральным газопроводам "Газпрома" теперь должна быть решена не ведомственным документом - методикой расчета тарифа, а законом - поправками в ФЗ "О естественных монополиях", заявил в интервью газете "Коммерсантъ" вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отметил, что в обсуждении подходов к изменению тарифа "прогресс есть, существенный прогресс".

"Газпром", независимые производители газа, федеральные органы власти достигли консенсуса относительно того, как определять операционные расходы на содержание магистральных газопроводов. Что пока не решено - это в какой степени относить в транспортный тариф капитальные затраты", - рассказал вице-премьер.

"Споров много. Поэтому ждем внесения изменений в закон "О естественных монополиях", которые должны упорядочить подходы к формированию инвестиционных программ", - заявил он.

"Логика простая: если правительство, публично обсудив и одобрив инвестпрограмму, решило, что соответствующей трубопроводной системе требуются определенные капитальные затраты, значит, эти затраты должны закладываться в тариф", - пояснил вице-премьер.

Последний раз тариф на транспортировку газа независимых производителей поднимался с июля 2015 года - на 2%. В 2016 и 2017 годах независимым производителям, которые и вовсе выступают за снижение тарифа, удалось заблокировать индексацию. На 2018 год макропрогнозом было предусмотрено увеличение тарифа на 3,4%, но решение так пока и не принято.

В прошлом году в ходе дискуссии под председательством Д.Козака была достигнута договоренность, что "Газпром" вместе с Минэнерго и ФАС должны определить и обосновать все операционные расходы на содержание ГТС за последние два-три года, вычленив их из общих расходов на обеспечение всех других видов деятельности. На этой основе будут определены эталонные операционные расходы на транспортировку газа. Эталон плюс инвестиционная надбавка на развитие в общих интересах ГТС должны стать тарифом на транспортировку газа для самого "Газпрома" и для независимых производителей.

В середине прошлого года ФАС предложила отменить закон "О естественных монополиях", объединив его с законом "О защите конкуренции". С лета документ находится без движения.