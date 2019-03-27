Паводок может подтопить более 400 населенных пунктов в регионах Сибири

27.03.19 08:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - В период паводка в 2019 году возможны подтопления в пяти регионах Западной Сибири, заявил в среду полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании в Алтайском крае.

"Предварительный прогноз Росгидромета показывает, что паводковая ситуация в Западной Сибири будет непростой. Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, дачных участков в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях. (...) В этом году в зону возможного подтопления в Сибири могут попасть 430 населенных пунктов с населением около 120 тыс. человек, 612 участков дорог, 107 социально-значимых объектов", - сказал С.Меняйло.

Он отметил, что в регионах днем уже положительные температуры. В случае установления теплой погоды и в ночные часы ситуация может усложниться.

С.Меняйло напомнил, что в 2014 году Алтайский край и Республика Алтай переживали сильнейший паводок. На ликвидацию последствий стихии в общей сложности потребовалось около 6,3 млрд рублей. В 2015 году вследствие половодья произошли значительные подтопления территорий ниже Новосибирской ГЭС в Новосибирской области.

"Понятно, что без подтоплений мы не обойдемся. Основная задача - снизить ущерб. Это не просто материальный ущерб, но и беды, и судьбы людей. (...) Все системы должны быть готовы к любому сценарию развития паводковой ситуации", - подчеркнул полпред.

Он поручил властям сибирских регионов проконтролировать вывоз снега с дворовых территорий, очистить ливневые стоки, обратить внимание на состояние дорог.